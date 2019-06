Renard: "Heureusement qu'il y a la nouvelle règle"

Auteur d’un doublé lors du premier match des Bleues face à la Corée du Sud (3-0), Wendie Renard a inscrit le seul but de la rencontre, lundi, face au Nigeria (1-0). Un but inscrit sur penalty après un premier échec, la Lyonnaise ayant été autorisée à retirer après son échec initial en raison du pied très légèrement décollé de la ligne de la gardienne adverse, Chiamaka Nnadozie.

La défenseur centrale ne trouvait évidemment rien à redire à cette nouvelle règle, bien au contraire. "Il y a des règles et elles ont été respectées ce soir, s’est-elle ainsi réjouie au micro de Canal +. Heureusement qu'il y a la nouvelle règle, cela me permet d'aller retirer ce penalty.

"Encore une fois, je me suis dit, ‘c'est pas mon jour, ça va recommencer', a-t-elle ajouté en référence au but contre son camp inscrit face à la Norvège. Mais j'ai repris mes responsabilités et j'ai décidé de le refrapper, tant mieux pour l'équipe et tant mieux pour moi. (…) Le sport de haut niveau, si tu n'es pas armée mentalement, ça ne sert à rien. Il y a des épreuves à chaque instant et on les a surmontées ensemble."