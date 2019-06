Prime : Les Bleues sur un pied d'égalité avec les Bleus

Le plus beau cadeau pour l’équipe de France, ce serait le titre de championne du monde. Pas la prime qui va avec. Les 23 joueuses de l’équipe de France seront pleinement d’accord avec ce principe de base. C’est leur rêve sportif, celui d’une vie. Mais évidemment, la démesure du football n’est pas la même chez les hommes que chez les femmes. Et même si les dotations et les droits TV sont en très nette hausse, il reste encore beaucoup de chemin à parcourir avant d’arriver à une réelle équité.

Ainsi, si le président de la Fédération française de football utilisera la même méthode de calcul, le résultat, lui, ne sera pas le même. "On leur donne 30% du budget alloué par la Fifa, mais il y a un écart considérable entre garçons et filles. En matière de droits télé, on n’est pas à la parité et c’est valable pour la France également. Par exemple, les joueuses de Lyon ne gagnent pas autant que les joueurs de Lyon", explique ainsi Noël Le Graët dans les colonnes du Parisien.

Dans les faits, si à Roland-Garros, puisque c’est l’actualité, les revenus seront exactement les mêmes pour les garçons que pour les filles, ce qui est également le cas pour les primes olympiques par exemple, c’est sans doute parce que les droits TV de la compétition sont achetés d’un seul tenant, une chaîne n’achète pas le tournoi masculin d’une part et le féminin de l’autre.

Toujours est-il qu’en cas de succès, les Bleues se partageront, avec le staff, 1,1 million d’euros, soit 40740 euros environ. A titre de comparaison, Griezmann et autre Mbappé avaient perçu 370 000 euros chacun suite à leur titre en Russie. C’est environ 9 fois moins…