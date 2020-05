Netflix : Les pionnières du football féminin à l'honneur

La célébration légendaire de Brandi Chastain

Le 7 juillet 2019, l'équipe américaine de football, menée par Megan Rapinoe, remportait la quatrième Coupe du Monde de son histoire. Mais 20 ans plus tôt, une autre équipe était rentrée dans la légende lors de la Coupe du Monde 1999. Il s’agit toujours de la Team USA, qui, cette fois-ci, avait marqué les esprits en remportant sa seconde Coupe du Monde à domicile. Cette équipe fut à l'origine de l’essor massif du football féminin au pays de l’oncle Sam, à tel point qu’un livre intitulé « The Girls of Summer : The U.S. Women’s Soccer Team and How It Changed the World » fut édité un an plus tard. Nouveau détenteur des droits du livre, Netflix s’apprête à réaliser un documentaire sur les « 99 ers ».L’annonce de ce documentaire a été faite à travers une bande annonce où l’on retrouve notamment Michelle Akers, Brianna Scurry et Brandi Chastain, l’héroïne de la finale qui a inscrit le penalty victorieux et qui est devenue une icône du soccer féminin en enlevant son maillot. « J’ai toujours été une fan de soccer. Enlever son maillot pour fêter un but ou une victoire, c’est une action normale de ce sport. Un tas de joueurs le font», confiait Brandi Chastain au journal Le Monde en juillet dernier. « Ma carrière a connu des hauts et des bas, ça n’a pas été une route droite vers le succès. C’est peut-être pour cela que ma célébration a été si énorme. Un moment de pure joie !» . Un geste symbolique qui a eu un impact positif sur la pratique du sport féminin aux États-Unis.