L’Italie écœure la Jamaïque

Il n’y a pas eu photo vendredi entre la Jamaïque et l’Italie, lors de la 2e journée de la phase de poules de la Coupe du monde féminine. Les Transalpines, qui avaient déjà battu l’Australie (2-1), ont signé une large victoire (5-0) grâce à un triplé de Cristiana Girelli (12e pen., 25e, 46e) et un doublé d’Aurora Galli (71e, 81e). Avec désormais 6 points au compteur, la Nazionale prend seule la tête du groupe C avec trois longueurs d’avance sur le Brésil, qui s’est incliné la veille devant l’Australie (2-3).