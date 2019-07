Les Pays-Bas rejoignent les Etats-Unis en finale

Quoi de plus logique, au final, que de retrouver pour le match au sommet les championnes du monde sortantes et les championnes d’Europe en titre ? Au vu de leurs parcours respectifs – en phase à élimination directe notamment – ce n’était pas gagné et pourtant Américaines et Néerlandaises sont bel et bien au rendez-vous. Les secondes ayant rejoint en finale les premières ce mercredi soir aux dépens de vaillantes Suédoises.

Sacrées à domicile à l’échelle continentale il y a deux ans, les Bataves joueront donc dimanche à Lyon leur toute première finale de Coupe du monde – elles qui n’étaient même jamais parvenues jusqu’au dernier carré. Un baptême du feu face à la référence mondiale, les Etats-Unis, déjà trois fois titrés et tenants du trophée. Un team USA qui la veille a pourtant peiné pour écarter l’Angleterre (2-1), comme il avait bataillé pour venir à bout de l’Espagne en huitième et de la France en quart.

Avantage USA ?

Comme les Américaines, les Oranje elles aussi ont tout gagné pour l’heure – leurs trois matches de poule compris – mais le Japon et l’Italie leur ont donné du fil à retordre lors des deux tours précédents, et la Suède plus encore dans cette demi-finale. Bousculés en première période, les Pays-Bas ont été sauvés par un poteau sur un tir de Fischer au retour des vestiaires (56e), puis l’incontournable Miedema a sonné la révolte des siennes en touchant du bois à son tour (64e).

Dès lors plus conquérantes, les Néerlandaises n’ont toutefois pas su faire la différence avant la prolongation. Une rallonge fatale à des Scandinaves sur les rotules et finalement surprises sur une frappe sèche de Groenen à la 99e minute (1-0). La logique était à ce prix, ce mercredi à Lyon. En sera-t-il de même dimanche en faveur d’Américaines plus expérimentées et a priori plus fraîches, nanties d’une journée de récupération de plus ?