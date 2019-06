Les Pays-Bas qualifiés, 7e nation européenne en quarts de finale !

Une 7e nation européenne rejoint le grand huit de la Coupe du monde féminine en France avec la qualification pour les quarts de finale ce mardi, au Roazhon Park de Rennes, des Pays-Bas, tombeurs du Japon (2-1).

Les championnes d'Europe prennent leur revanche sur un adversaire qui les avaient dominées il y a 4 ans, lors de l'édition précédente, pour s'inviter une première fois à ce stade de la compétition.

Les Bataves avaient tiré les premières grâce à la Barcelonaise Lieke Martens (17e), mais le Japon, si décevant lors du premier tour, va retrouver son allant et sa technique, qui lui a permis de remporter le titre en 2011 et d'être encore finaliste il y a 4 ans. Avec l'égalisation superbe sur une combinaison collective de Nyozekan Hasegawa (43e), puis à travers une domination presque sans partage en seconde période avec 2 montants touchés. Mais un penalty pour une main dans la surface va permettre à Martens de s'offrir le doublé et avec la qualification (90e+1).

Il y aura donc un quart de finale samedi (15h) entre les Pays-Bas et l'Italie.