Les Bleues face au fléau des réseaux sociaux

Tout est parti d’une simple conversation entre Marion Torrent et Viviane Asseyi, vendredi dernier au Parc des Princes, en marge du match d’ouverture de la Coupe du monde entre la France et la Corée du Sud. La seconde fait alors remarquer à la première que Ronaldinho a foulé cette même pelouse parisienne, "Mitroglou aussi" rétorque la première, dans une séquence captée par les caméras de Canal+ Sport. Une petite vanne qui, sur les réseaux sociaux, a valu à la Montpelliéraine un flot d’insultes.

"Je ne sais pas quoi dire, à la base, je suis Marseillaise en plus..., dixit l’intéressée auprès de La Provence, totalement effarée par la polémique. Ce n'était pas pour me moquer, ça a pris une ampleur disproportionnée. J'ai essayé de ne pas trop calculer tout ça car ça peut toucher. Mais je n'ai pas trop envie de m'étaler sur ce sujet. On est dans la compétition. Ce n'était pas méchant de ma part, comme je vous ai dit, je suis une Marseillaise. Le peuple marseillais a souvent critiqué ce joueur et à l'heure actuelle, je ne le critique pas. J'ai juste dit le nom du joueur, après, ce sont les gens qui ont interprété que je me moquais de lui…"

Thiney: "Je suis dans ma bulle"

Ce vendredi en conférence de presse, l’expérimentée Gaëtane Thiney est revenue sur le danger des réseaux sociaux, incontestablement le revers de la médaille à l’engouement que suscitent ces Tricolores. "Personnellement, je ne vois pas ce qu’il se passe sur les réseaux sociaux, je suis pleinement dans ma bulle. J’ai envie de profiter de cette Coupe du monde pleinement, a-t-elle d’abord évacué. Est-ce qu’on est prête à ça ? Oui, il faut l’être, ça fait partie du job. Il faut accepter qu’il y ait parfois des petits buzz, mais il faut en rire. Tout ce qui est lié aux commentaires, il faut faire très attention parce que c’est assez complexe."

Et d’ajouter, pleine de bon sens et de lucidité: "On utilise les réseaux sociaux pour communiquer. On devient notre propre média. Il ne faut pas se perdre dans la lecture des commentaires ou tout ce qui peut tourner autour de ça. Moi, je ne connais pas 'Fafa22', ni 'Cécédu12'. Je comprends, chacun a son avis et je le respecte, il n’y a pas de problème. Mais quand je parle, je m’appelle Gaëtane Thiney et tout le monde sait que c’est moi, il faut assumer ses propos. Alors je ne pars pas là-dedans. C’est un phénomène de société, tout le monde a le droit de s’exprimer, très bien... Mais moi je n’en tiens pas compte !"