"Les Américaines ne pensent pas qu’on est si bonnes…"

Alors que les Néerlandaises vont disputer samedi après-midi (17h) à Lyon leur première finale de Coupe du monde face aux Etats-Unis, Daniëlle van de Donk estime que les tenantes du titre font preuve d'arrogance.

"J’ai l’impression qu’elles ne pensent pas qu’on est si bonnes que ça… En fait, elles nous félicitent déjà pour notre deuxième place. J’adore ça. Laissons-les dire ce qu’elles veulent, a expliqué la milieu de terrain en conférence de presse. Cette finale, c’est un match comme un autre. Ça va commencer à 0-0 et on va jouer au moins 90 minutes. On leur montrera sur le terrain à quel point on veut remporter cette Coupe du monde. Et on parlera après !"