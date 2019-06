Le bel instant norvégien des Bleues

Mission accomplie ! Après une entame de haute volée contre la Corée du Sud (4-0), vendredi dernier au Parc des Princes, les Bleues ont profité de leur élan pour s’offrir une deuxième victoire dans leur Mondial à domicile. Cette fois aux dépens d’une sélection plus coriace: la Norvège. Une équipe qui malgré l’absence de sa joueuse phare, Ada Hegerberg, a donné du fil à retordre aux filles de Corinne Diacre ce mercredi soir à Nice.

En dépit de leur enthousiasme communicatif, les Françaises ont longtemps buté sur le solide bloc-équipe adverse, au point d’avoir rallié la pause sans acquis aucun. Une poignée de secondes leur suffisait néanmoins en deuxième période pour trouver la faille, tandis que Valérie Gauvin se fendait d’une jolie reprise sur un centre d’Amel Majri (46e). Le plus dur alors semblait fait, mais c’était sans compter une bourde inhabituelle de Wendie Renard, coupable d’un CSC étonnant sur un centre a priori anodin d’Isabell Herlovsen (1-1, 54e).

Le Sommer fond sur Pichon

Qu’importe, poussées par le public de l’Allianz-Riviera, les Tricolores repartaient de l’avant et obtenaient un penalty logique alors que Mario Torrent s’effondrait dans la surface sur un coup maladroit d’Ingrid Engen. Eugénie Le Sommer dans la foulée ne se faisait pas prier pour transformer la sentence (2-1, 72e), et inscrire au passage son 76e but en bleu (à cinq réalisations désormais du record national de Marinette Pichon).

Parfaitement disciplinée, l’équipe de France tenait là un avantage définitif, et pouvait savourer sa prise de pouvoir en solo dans le groupe A de cette Coupe du monde. Une première place à conforter lundi prochain face au Nigeria, histoire de se réserver un huitième de finale plus abordable contre un troisième de poule. Le Nigeria qui après sa défaite initiale contre la Norvège (3-0) a rectifié le tir plus tôt ce mercredi aux dépens de la Corée du Sud (2-0).