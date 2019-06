Vice-championnes du monde sortantes, les Japonaises ont été neutralisées par les Argentines, ce lundi au Parc des Princes, dans le cadre de la phase de poules du Mondial 2019.

Entre les 7e et 37e nations Fifa, aucun but n’a été inscrit sur la pelouse parisienne (0-0), et les Nipponnes d’accuser déjà deux longueurs de retard sur l’Angleterre, victorieuse la veille de l’Ecosse (2-1).