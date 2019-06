L'Allemagne calme l'Espagne

L'Allemagne a poursuivi son parcours sans faute dans le groupe B de la Coupe du monde 2019. Les coéquipières de la Lyonnais Dzsenifer Maroszan se sont imposées (1-0) face à l'Espagne, quelques jours après avoir déjà assuré l'essentiel contre la Chine. C'est un but de Sara Dabritz, l'attaquante du Paris Saint-Germain, juste avant la pause (42e) qui a permis aux Allemandes de l'emporter et de déjà entrevoir les huitièmes de finale. Dans l'autre rencontre du groupe, la Chine et l'Afrique du Sud se rencontreront jeudi pour tenter de revenir à hauteur des Espagnoles au deuxième rang.

Pour rappel, les Bleues affrontent la Norvège ce mercredi soir dans le groupe A, à partir de 21 heures.