La Suède en 8e, la Thaïlande sauve l’honneur

Après avoir difficilement battu le Chili (2-0), la Suède a eu moins de mal pour battre la Thaïlande (5-1), dimanche à Nice, dans le cadre de la 2e journée de la Coupe du monde féminine. Les Blagult prennent la tête du groupe F avant la rencontre des Américaines dans la foulée et sont déjà qualifiées pour les 8e de finale.

Sembrant (6e), Asllan (19e), Rolfo (42e), Hurtig (18e) et Rubensson (95e) sont les buteuses de la Suède, qui a frappé à 34 reprises.

Après avoir encaissé un historique 13-0 contre la Team USA, les Thaïlandaises ont retrouvé un peu de sourire en réduisant l’écart en fin de match, par Sungngoen (91e).

