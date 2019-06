La Norvège retrouve les quarts

Douze ans qu'elles n'avaient plus atteint ce stade de la compétition. Grâce à une victoire arrachée aux tirs au but ce samedi face à l'Australie (1-1, 5 t.a.b à 4) en 8e de finale de la Coupe du monde, la Norvège s'est offert sa place en quarts.

Après avoir ouvert le score peu après la demi-heure de jeu grâce au but d'Isabell Herlovsen (31e), les joueuses de la coach suédoise Martin Sjogren ont pourtant été reprises à quelques minutes du coup de sifflet final sur une réalisation de l'Australienne Elise Kellond-Knight (83e).

#NOR will play the winner of #ENGCMR at 9pm on Thursday in Le Havre! #FIFAWWC pic.twitter.com/L6Dmq3OBxd