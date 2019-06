La France (déjà) qualifiée !

Au lendemain de leur victoire dans la douleur sur la Norvège (2-1), qui entrouvrait déjà largement les portes des 8e de finale aux joueuses de Corionne Diacre, les joueuses de l'équipe de France ont appris jeudi soir, au terme des matches de la journée, et notamment du succès de la Chine sur l'Afrique du Sud (1-0), qu'elles étaient qualifiées pour ce prochain tour de la Coupe du monde en France. Au pire parmi les quatre meilleures troisièmes de la première phase. Et avant même d'avoir à jouer leur dernier match dans le Groupe A, contre le Nigéria lundi, au Roazhon Park de Rennes (21 heures).

Congrats, @equipedefrance!



We'll see you in the Round of 16! #FIFAWWC pic.twitter.com/Mvc1p5uKXY