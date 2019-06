La France commence de belle manière

L’équipe de France féminine n’a eu aucun mal à remporter le match d’ouverture de "sa" Coupe du monde, contre la Corée du Sud (4-0), vendredi soir, dans l’ambiance bon enfant du Parc des Princes. Si Corinne Diacre expliquait la veille qu’une victoire n’était pas "primordiale" pour cette entrée en lice, l’issue du match ne pouvait pas être différente. Les Bleues n’ont jamais été inquiété par une formation asiatique particulièrement faible, notamment avec le ballon, et elles tomberont sur beaucoup plus fort par la suite...

Je pense qu’on ne pouvait pas mieux débuter Amandine Henry (capitaine de l'équipe de France)

La pression mise d’entrée par Amandine Henry et ses coéquipières a été suffisante pour faire plier les Sud-Coréennes. Eugénie Le Sommer frappait fort pour ouvrir le score (9e). Les Françaises ont ensuite géré la situation, se montrant surtout dangereuses en passant par la droite avec des Marion Torrent et Delphine Cascarıno percutantes. Mais c’est sur corner qu’elles ont pris le large avant même la mi-temps. Si la belle reprise de Griedge Mbock Bathy était refusée par la VAR (27e), les deux coups de têtes de Wendie Renard étaient imparables (35e et 45e+2).

Le match étant déjà gagnée, les Bleues ont manqué l’occasion de parfaire certains automatismes lors d’une seconde période bien calme. Kadidiatou Diani, la numéro 9 de l’équipe, n’a pas été mise en position de marquer et Valérie Gauvin, écartée du onze pour un retard à l'entraînement , a été lancée en pointe lors des 20 dernières minutes. Une belle frappe lointaine de l’incontournable Amandine Henry a quand même permis à l’équipe de France d’aggraver le score (85e). Ce sera plus compliqué lors des deux prochaines rencontres de poule, contre la Norvège puis le Nigeria.