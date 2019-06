France-Henry: "Un rêve de petit fille"

C'est une parfaite entrée en matière que les Bleues ont signé ce vendredi, au Parc des Princes, à l'occasion du match d'ouverture de la Coupe du monde en France face à la Corée du Sud dominée dans les grandes largeurs (4-0).

Pour la plus grande satisfaction de la capitaine tricolore Amandine Henry, interrogée au micro de TF1 à l'issue de la rencontre.

"Je pense qu’on ne pouvait pas mieux débuter. On avait tant parlé de ce premier match, on l’a pris par le bon bout, on a marqué d’entrée et on ne pouvait pas rêver mieux ce soir (vendredi), a souligné la milieu de terrain offensive, qui a conclu la marque. Il y a eu beaucoup d'émotions au niveau de la Marseillaise, les larmes étaient pas loin, avoue-t-elle. Mais ce n’est que le premier match, la route est encore longue." Et de conclure : "C’est un rêve de petite fille, je pouvais faire le film 10 000 fois dans ma tête, je n’aurais pas pu l’imaginer."