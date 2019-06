En 4-4-2 et sans Thiney face au Brésil

Contrairement à ce qu’elle avait laissé entendre la veille en conférence de presse, Corinne Diacre a décidé de changer de système pour ce huitième de finale de la Coupe du monde 2019 entre l’équipe de France féminine et le Brésil, dimanche soir au Havre (21h). Exit le 4-2-3-1, la sélectionneuse a choisi d’aligner un 4-4-2 et de reléguer Gaëtane Thiney sur le banc.

L’attaque tricolore sera emmenée par Valérie Gauvin et Kadidiatou Diani, qui seront soutenues sur les côtés par Eugénie Le sommer et Viviane Asseyi. Dans le cœur du jeu, Elise Bussaglia épaulera la capitaine Amandine Henry. Pas de changement en revanche en défense, où Marion Torrent, Griedge Mbock, Wendie Renard et Amel Majri prendront place devant Sarah Bouhaddi.