Diacre peut-elle se passer de Thiney ?

Reynald Pedros, après avoir quitté récemment l’Olympique Lyonnais avec lequel il a tout gagné, peut-il être le futur sélectionneur de l’équipe de France féminine ? La question ne se pose pas encore, mais l’ancien Nantais, de retour sur les antennes de Canal+ pour y commenter l’actualité de la Coupe du monde en France, porte un regard plutôt critique sur la qualité de jeu des Bleues de Corinne Diacre, notamment lors de ce tristounet dernier succès sur le Nigéria (1-0). Et plus particulièrement à cette occasion sur la performance de Gaëtane Thiney (159 sélections, 58 buts), que Pedros a trouvé défaillante dans son rôle de meneuse de jeu que Diacre continue de lui confier. En femme de base de son système.

Difficile de ne pas donner raison à l’ex-coach lyonnais tant les Françaises, malgré leur carton plein inédit lors de ce premier tour, ont peiné à donner du rythme et à trouver des solutions au cours de ce dernier match : chargée de l’animation, Thiney (33 ans) n’a pas été en mesure de jouer entre les lignes et son déchet technique, même si ses partenaires ne l’ont pas aidée par leur disponibilité, explique en grande partie l’incapacité de son équipe à faire des différences, notamment dans un premier acte désespérant.

"Moi, je suis très déçu de Gaëtane" (Pedros)

Dans un onze de départ remanié, où s’est faite criante l’absence d’une Eugénie Le Sommer, remplaçante au coup d’envoi, avant de devoir faire son entrée en jeu après la pause – au risque de prendre un nouveau carton jaune synonyme de suspension pour le prochain match -, la plus expérimentée des titulaires n’a pas su en particulier trouver son attaquante Valérie Gauvin avec laquelle la relation a été inexistante. Au point même de voir la capitaine Amandine Henry passer devant Thiney pour tenter de trouver sa pointe.

"Moi, je suis très déçu de Gaëtane, lance sans détour Pedros sur la chaîne cryptée. Je ne la trouve pas très bien depuis ce début de Coupe du monde, je trouve qu’elle ralentit le jeu de l’équipe de France, qu’elle n’est pas décisive… Elle est un peu en-dedans. Peut-être que sur les matches à élimination directe, ça va lui donner un peu plus d’envie." Mais il finit par conclure, cassant : "Je trouve que c’est la vraie déception de cette équipe de France."

Dès lors, une question se pose forcément : faut-il conserver la Parisienne dans le onze de départ pour le probable choc face au Brésil qui se profile dimanche, au Havre (21 heures) ? Le sacrifice de Thiney serait non seulement un événement sous l’ère Diacre, qui a confié les clés de l’équipe à la trentenaire, investie notamment sur tous les coups de pied arrêtés. Mais aussi un choix douloureux pour une joueuse à la forte personnalité, qui a déjà vécu une mise à l’écart en sélection, sous les ordres de Philippe Bergeroo (*). Pour l’ancienne internationale Laure Boulleau, également consultant sur C+, le risque est grand : "Il faut savoir que c’est une joueuse qui a un fort caractère, et si on lui fait faire les premiers matches de poule et qu’on l’enlève pour un huitième, je pense que ça peut être une vraie punition ! Je pense aussi que Corinne Diacre aime la stabilité et qu’elle va reconduire le onze du premier match." A moins que ne s’impose la tentation de faire de Le Sommer la numéro 9 ou 9 et 1/2 des Bleues pour défier la Seleçao de Marta…

-------------------------------------

(*) Écartée par l’ex-sélectionneur sur un choix prétendument "sportif", Thiney sera accusée par son ancienne coéquipière Camille Abily d’être "sortie du cadre". Privée des JO 2016 à Rio, elle ne sera plus jamais appelée sous l’ère Bergeroo.