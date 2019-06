Diacre: "Les filles ne le font pas exprès"

Si elle a apprécié l’animation défensive, défaillante face à la Norvège lors du match précédent, Corinne Diacre ne pouvait être satisfait du bilan de ses attaquantes, lundi, après le court succès obtenu face au Nigeria (1-0) grâce à un penalty de Wendie Renard.

"Les filles font leur maximum, elles ne le font pas exprès, a-t-elle toutefois confié en conférence de presse à l’issue de la rencontre. J'aimerais un peu plus de justesse, c'est sûr. Mais on y travaille. On a tellement de situations, on ne peut que constater les échecs. Il faut persévérer, être plus adroites sur les dernières passes, il faut plus de présence devant le but. Des fois ça fonctionne, des fois ça ne fonctionne pas."