Diacre: "Le scénario parfait"

L’équipe de France féminine n’a eu aucun mal à remporter le match d’ouverture de sa Coupe du monde, contre la Corée du Sud (4-0), vendredi soir, au Parc des Princes. Une entame de compétition idéale pour les Bleues, félicitées par la sélectionneuse Corinne Diacre à l’issue du match.

"On a fait une très bonne entame de match. La meilleure possible. Les filles l'ont pris par le bon bout. Elles ont été sérieuses et appliquées. On s'est rendu la tâche facile en marquant vite. Ensuite, l'idée était d'en marquer un autre pour se mettre à l'abri. Finalement, on en marque deux avant la mi-temps. Ce fut le scénario parfait. Les joueuses se sont fait plaisir ce soir, et ont montré qu'elles étaient au rendez-vous. Battre la Corée 4-0, c'est sûr que je ne m'y attendais pas. On pensait souffrir beaucoup plus, mais je crois qu'elles ont moins bien géré que nous le facteur émotionnel de la rencontre", a confié l’ex-technicienne de Clermont dans des propos relayés par L’Equipe.