Ce sera France-Brésil en huitièmes !

L'équipe de France connaît désormais l'identité de son prochain adversaire en huitième de finale de la Coupe du monde féminine. Dimanche prochain, sur la pelouse du Stade Océane du Havre, les Bleues auront maille à partir avec le Brésil pour l'une des affiches du tableau final. Ce sont les résultats de ce jeudi soir qui permettent à Corinne Diacre et ses joueuses d'y voir plus clair, le Chili ratant notamment la qualification pour le tour suivant pour un petit but, malgré sa victoire contre la Thaïlande (2-0) lors de la 3e journée du groupe F.

Dans cette poule, les Etats-Unis terminent en tête devant les Suédoises, battues (2-0) au Havre, et joueront l'Espagne en huitièmes à Reims lundi prochain, là où les Scandinaves devront elles se frotter au Canada le même jour au Parc des Princes. Le Cameroun, qui aurait pu croiser la route de Wendie Renard et consorts en lieu et place de la Seleçao, affrontera l'Angleterre à Valenciennes.