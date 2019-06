Carton plein pour l'Allemagne, l'Espagne qualifiée

La troisième et dernière journée du groupe B de la Coupe du monde féminine a permis à l'Allemagne de confirmer sa suprématie, avec une troisième victime à son tableau de chasse, l'Afrique du Sud, balayée (4-0) à la Mosson. Dzsenifer Marozsán, absente sur blessure, et ses coéquipières terminent ainsi en tête de la poule et rallient les huitièmes de finale, avec au programme une opposition face au troisième des groupes A, C ou D.

L'Espagne accompagne les Allemandes dans le tableau final, après un nul (0-0) face à la Chine sur la pelouse du Stade Océane du Havre, qui lui permet de conforter sa deuxième place du groupe. Les Asiatiques peuvent elles encore espérer passer en terminant parmi les quatre meilleurs troisièmes de la compétition.