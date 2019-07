Aulas n'a pas aimé les mots de Diacre

Depuis la fin du Mondial féminin, achevé dès les quarts de finale pour l'équipe de France, Corinne Diacre n'a pas hésité à remettre publiquement en cause les performances d'Eugénie Le Sommer ou l'attitude de certaines joueuses de l'Olympique Lyonnais durant la phase de préparation.

Interrogé à ce sujet, le président des Fenottes, Jean-Michel Aulas, a volé au secours de ses protégées. "Je trouve que Corinne Diacre est sortie du cadre institutionnel et professionnel. Vous vous rendez compte si des gens de l'OL avaient dit publiquement ce qu'ils savent de ce qu'il s'est passé durant cette préparation en équipe de France ? C'est inconcevable, et nous nous garderons bien de le faire, explique-t-il dans les colonnes de L'Equipe. (...) Alors non, je n'ai pas aimé ce que j'ai lu. Mais, en tant que vice-président de la Fédération, j'ai un devoir de réserve",