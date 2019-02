Pas de surprise pour l’AS Rome, qui a logiquement dominé la modeste équipe d’Entella (4-0), lundi soir en huitièmes de finale de la Coupe d’Italie. Schick (1e, 47e), Marcano (45e+2) et Pastore (75e) ont inscrit les quatre buts de la Louve. Un peu plus tôt, l’Atalanta Bergame avait battu Cagliari sur sa pelouse (2-0), grâce à des buts signés Zapata (88e) et Pasalic (90e+3).