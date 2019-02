Coupe d'Italie: L'Inter écrase Benevento

Il n'y a pas eu de souci pour l'Inter Milan. Dimanche soir, le club lombard s'est facilement qualifié pour les quarts de finale de la Coupe d'Italie en écrasant Benevento (6-2), club de Serie B. Les Nerazzurri ont pu compter sur deux doublés de Martinez (48e, 66e) et Candreva (7e, 90e+5) et sur des buts d'Icardi (3e, sp) et Dalbert (45e+1) pour rejoindre la Lazio Rome, leur futur adversaire, en quarts. Plus tôt dans la journée, la Fiorentina s'était appuyée sur un doublé de Chiesa (87e, 90e+2) pour éliminer le Torino (0-2). La Viola affrontera l'AS Rome ou Entella (Serie C) pour une place en demies.

Triplice fischio al "Meazza", i nerazzurri superano il Benevento e ai quarti di finale di #CoppaItalia troveranno la Lazio#InterBenevento 6-2 pic.twitter.com/5vbVumFSp0 — Inter (@Inter) 13 janvier 2019