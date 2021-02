Coupe d'Italie : L'Atalanta rejoint la Juve en finale

Forcément, ça pendait un peu au nez du Napoli... Après avoir concédé un 0-0 à domicile contre l'Atalanta, la semaine dernière en demi-finales aller de Coupe d'Italie, les joueurs de Gennaro Gattuso s'exposaient à l'attaque toujours aussi explosive du club de Bergame (deuxième meilleure attaque de Serie A avec 48 buts, à trois unités de l'Inter). Et ça n'a pas loupé : dès le premier quart d'heure de jeu, les locaux menaient déjà 2-0 sur deux réalisations de Duvan Zapata (10eme) et Pessina (16eme).



Le but de Hirving Lozano, au retour des vestiaires (2-1, 51eme), redonnait fatalement un grand espoir à Naples, mais le doublé de Matteo Pessina en fin de rencontre (3-1, 78eme) venait dire la messe. L'autre grand bonhomme de ce match est bien Duvan Zapata, double passeur décisif en plus de son ouverture du score.



La finale, qui s'annonçait prometteuse quoi qu'il arrive, opposera donc la Juventus à l'Atalanta, mais il faudra attendre un certain temps... Le match est en effet programmé dans plus de trois mois, le 19 mai (soit juste avant la dernière journée de championnat). C'est la deuxième finale en trois ans pour les derniers quart-finalistes de Ligue des Champions - que le Paris Saint-Germain n'avait pu souffler que sur la fin d'un scénario dont tous les supporters du club de la capitale se souviennent parfaitement (2-1). En 2019, l'Atalanta avait perdu face à la Lazio (2-0). Il y aura donc un troisième vainqueur en trois ans, puisque c'est Naples qui était tenant du titre, vainqueur de la Juventus aux tirs au but (au mois de juin).