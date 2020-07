C'est un chapitre de 26 ans de l'histoire du football français qui se termine ce vendredi soir. Pour la dernière fois, deux équipes vont participer à un match de Coupe de la Ligue. Cette compétition, supprimée à partir de l'an prochain, a souvent souri aux Parisiens. Contre l'OL, ils ont l'occasion de boucler la boucle.S'il y arrive, il va améliorer son propre record de victoires dans cette épreuve. Mais d'autres chiffres qui vont rester dans l'histoire pour l'éternité peuvent être améliorés.

Habitués à faire tomber les records sur la scène nationale, les coéquipiers de Thiago Silva ont été encore plus impressionnants en Coupe de la Ligue. Quand l'ère-QSI a démarré, Paris était déjà le co-détenteur du record de victoires dans cette compétition. Depuis, l'écart avec la concurrence n'a cessé de s'accroitre avec cinq succès consécutif. C'est simple, depuis 2014, le PSG a gagné 24 de ses 25 matchs de Coupe de la Ligue. Une incroyable série qui a permis de battre de nombreux records. La meilleure attaque de la compétition, 150 buts marqués, possède le plus grand nombre de matchs gagnés : 58.

PSG-OL, le duel le plus fréquent de l'histoire de la Coupe de la Ligue

Pour y arriver, elle a notamment pu compter sur Pauleta et Edinson Cavani, les deux joueurs qui se partagent le record du nombre de buts avec 15 réalisations. Le Matador détient un autre record, celui du plus grand nombre de titres. Avec cinq finales remportées, il est en bonne place dans l'histoire aux côtés de Lucas Moura, Javier Pastore, Adrien Rabiot, Marquinhos, Thiago Silva et Marco Verratti. Ces trois derniers ont l'occasion ce vendredi soir de faire encore mieux avec un sixième trophée.

Paris n'est pas le seul club à avoir écrit l'histoire de cette compétition.. En cas de défaite dans ce duel PSG-OL, le match le plus fréquent de l'histoire de la compétition, les Gones vont améliorer leur record du nombre de finales perdues : 4. Certainement pas la manière dont les Lyonnais veulent refermer ce chapitre important de l'histoire du football français.