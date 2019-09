C'est une petite révolution dans le paysage footballistique français. Le conseil d’administration de la Ligue de football professionnel et l'assemblée générale des clubs ont voté pour la suspension de la Coupe de la Ligue, à partir de 2020. La LFP l'a annoncé mercredi via un communiqué, dans lequel il est précisé que l'instance "se réserve les droits de relancer la compétition si une opportunité de marché se présente".

Plusieurs projets avaient été proposés pour relancer la petite sœur de la Coupe de France, à l'intérêt décroissant. La possibilité de ne disputer la compétition qu’avec les huit premiers de Ligue 1, durant la période des fêtes, à l’image d’un "Boxing Day", n’a pas été retenue, tout comme celle de faire des poules Ouest, Est, Nord et Sud, puis de reverser les premiers dans un tableau final avec des quarts, demies et finale.

1995-2020

Initialement instaurée pour faire passer le championnat à 18 clubs, la Coupe de la Ligue n’a jamais vraiment trouvé sa place. Elle a souvent été raillée pour son manque d’intérêt, entre matches ennuyeux et trophée sans réel valeur pour les supporters. "Cette décision permettra d’alléger le calendrier des compétitions, de donner plus de temps de récupération aux joueurs et d’offrir une place supplémentaire en Coupes d’Europe via le classement de la Ligue 1 à l’issue de la saison 2020-2021", indique la LFP.

Lors du dernier appel d’offres, en décembre 2018, aucun diffuseur ne s’est positionné pour acquérir les droits TV sur la période 2020-2024. Depuis sa première édition en 1995, la Coupe de la Ligue a été remportée par douze clubs différents. Le record absolu appartient à Paris avec huit victoires, devant Marseille et Bordeaux avec trois sacres, en attendant le dernier lauréat qui sera désigné le 4 avril prochain, au Stade de France.