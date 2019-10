Nice coule au Mans

C’est la première surprise de ces seizièmes de finale de la Coupe de la Ligue. A la peine en Ligue 2, où il stagne dans la zone rouge, Le Mans a profité de la réception d’une équipe de Nice en plein doute, mercredi soir, pour créer la sensation (3-2) et confirmer, au passage, son regain de forme. En tout cas à domicile. Cette victoire est la troisième consécutive au MMArena pour les Sarthois, qui ont étouffé les Aiglons d’entrée.

C’est effectivement sur un rythme d’enfer que les joueurs de Richard Déziré ont attaqué la rencontre. Créhin a profité d’une erreur de Clementia pour ouvrir le score (1e) et Lemonnier n’a pas tardé à doubler la mise (13e). Une entame idéale aussitôt gâchée par une faute de Hafidi sur Lees-Melou dans la surface, offrant au Gym un penalty transformé par Cyprien (15e). On se disait alors que l’OGCN allait reprendre le contrôle, mais non.

Danté: "Notre première mi-temps a été catastrophique"

Car quelques secondes plus tard, Kanté a redonné deux buts d’avance aux locaux d’une frappe du droit (16e). Un avantage encore une fois de très (très) courte durée, puisque Lees-Melou a relancé les Azuréens dans la foulée, des vingt mètres, d’un tir dévié (18e). "C’était un match un peu fou, a commenté Lemonnier, le capitaine manceau, au micro de Canal+ Sport. Ça a été très rapide, on se demandait ce qu’il se passait !"

Les Niçois, eux aussi, ont ce genre d’interrogation. Les hommes de Patrick Vieira, qui restent en Ligue 1 sur quatre défaites en cinq matches, voient déjà un autre objectif s’envoler. "Ce n’est pas facile, a reconnu Danté. Il y a beaucoup de choses que l’on ne fait pas bien. Notre première mi-temps a été catastrophique… On est tous déçus. Il va vite falloir retrouver de l’agressivité, jouer simple et avec un bon état d’esprit." Il y a urgence.