Nantes, un carton historique !

Si la Coupe de la Ligue vit sa dernière saison, elle parvient encore à inspirer certains clubs, à l’image de Nantes. Mercredi soir à la Beaujoire, les Canaris ont infligé au Paris FC, lanterne rouge de Ligue 2, une correction en seizièmes de finale (8-0). Un score qui restera dans les annales puisque, selon Opta, il s’agit de la plus large victoire dans l'histoire de la compétition.

Les Franciliens n’ont pas tenu une demi-heure. Moses Simon, auteur d’un triplé avant la mi-temps (22e, 35e, 43e), s’est régalé et a donné des idées à Thody Elie Youan (30e) et Ludovic Blas (36e). A 5-0 à la pause, l’affaire était pliée mais les joueurs de Christian Gourcuff ont enfoncé le clou grâce à Imran Louza (47e), encore Ludovic Blas (63e) et Mehdi Abeid (83e).

Dans les autres rencontres, Metz s’est incliné à domicile aux tirs au but contre Brest (1-1, t.a.b.), Amiens a pris le meilleur sur Angers (3-2), Alexis Blin qualifiant les siens dans le temps additionnel (90e+5), Montpellier est difficilement venu à bout de Nancy (3-2), Toulouse s’est imposé à Niort (1-2) et Reims l’a emporté contre Bourg-Péronnas (2-1).