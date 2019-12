90'+2 🏁 C'est T-E-R-M-I-N-É ! Certes, ce fut long à se dessiner mais à l'usure, le #SDR empoche son billet pour le round suivant ! Direction les quarts !! #SDRMHSC #ReimsQuiGagne 👌🔴⚪️🏆 pic.twitter.com/ABNVB1jecf

— Stade de Reims (@StadeDeReims) December 17, 2019

Une expulsion, puis un penalty

Il n'y avait pas de spectacle à attendre d'une confrontation entre deux des meilleures défenses de Ligue 1. Et il n'y en a pas eu. Au bout d'une rencontre assez pauvre, Reims s'est offert Montpellier (1-0) pour accéder aux quarts de finale de la Coupe de la Ligue, ce mardi. Tout s'est joué lors des vingt dernières minutes du match : l'expulsion de Ristic (70eme), fautif après avoir retenu Donis en position de dernier défenseur, a été le tournant de la rencontre.En supériorité numérique, les locaux ont pris le contrôle de la rencontre et ont obtenu un penalty, sept minutes plus tard. Décalé par Oudin dans la surface, Donis s'est arraché pour tirer, avant que le ballon ne soit dévié par la main de Pedro Mendes. Cafaro s'est chargé de transformer. Plus tôt dans le match, le milieu de terrain avait été l'auteur du premier tir cadré de la rencontre... à la 51eme minute. Seul Savanier, sur une demi-volée parfaite (58eme) et Delort, sur coup franc (90eme +2) ont mis Rajkovic en danger. Le MHSC, qui avait fait de cette compétition un objectif, n'a pas mis tous les ingrédients pour aller plus loin.