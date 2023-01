Les deux équipes sont plutôt bien rentrées dans le match, mais ce sont bien les Bordelais qui étaient les plus dangereux en début de rencontre. La vitesse de son joueur hondurien Alberth Elis a fait beaucoup de mal à la défense bretonne. Malgré avoir tout essayé, les Bordelais ont craqué peu après la vingtième minute de jeu. Benjamin Bourigeaud, lancé dans le dos de la défense par une longue ouverture d'Arthur Théate, a offert un sublime contrôle avant d'ajuster tranquillement le portier polonais des Girondins, Rafal Straczek. Alors qu'ils mettaient un peu moins d'intensité, les Girondins se sont tout de même vus récompensés de leur bonne première période grâce à un but de Josh Maja dans le temps additionnel.

En seconde période, les Rennais sont revenus avec de bien meilleures intentions. Les Rouge et Noir ont monté d'un cran l'intensité et cela s'est tout de suite concrétisé au tableau d'affichage. À la 53ème minute, Jeremy Doku a profité d'un contre favorable dans la défense pour se remettre sur son pied gauche et frapper au but. Son tir contré a trompé le gardien girondin et a permis au Stade Rennais de doubler la mise. Un peu moins d'un quart d'heure plus tard, le latéral droit bordelais, Malcom Bokele a été l'auteur d'une faute bien trop agressive au milieu de terrain et a été exclu. Les hommes de David Guion ont fait preuve de beaucoup de courage mais n'ont pas réussi à inscrire le but égalisateur. Rennes est en 16èmes de finale.