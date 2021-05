Le PSG ne terminera pas la saison sans trophée. En attendant de savoir s’ils seront en mesure de doubler le LOSC sur le fil en Ligue 1, les Franciliens ont réussi à conserver leur Coupe de France. Pour cela, ils ont dû se défaire ce mercredi de l’AS Monaco en finale. Un succès glané sur le score de 2-0 mais sans vraiment briller.

Le PSG n’a pas forcé son talent

Cette 104e finale de Coupe de France n’a pas atteint le sommet en terme de spectacle. Les deux équipes n’ont pas pu se libérer face à l’enjeu du rendez-vous. Et devant le piètre contenu proposé on peut se réjouir au bout du compte qu’il n’y ait pas eu de spectateurs dans l’enceinte de Stade de France pour assister à ces 90 minutes bien soporifiques.

Les temps forts n’ont pas été légion dans cette empoignade. Cependant, le PSG a au moins su faire vérifier le dicton qu’une finale ne se jouait pas, mais se gagnait. La bande à Pochettino a marqué deux fois, alors qu’elle ne s’est créée qu’une seule vraie occasion. Le but de l’ouverture du score de Mauro Icardi à la 19e minute est intervenu après une perte de balle du Monégasque Axel Disasi devant sa surface. Une boulette dont a su profiter Kylian Mbappé pour servir son compère d’attaque.

Mbappé s’est aussi retrouvé à la finition du second but, celui qui a tué tout suspense à la 81e. Cette fois, il n’y a pas eu de cadeau de la part des Monégasques. C’est Angel Di Maria qui a eu le bon coup d’œil en distillant un caviar à l’international français et ce dernier a ensuite conclu d’un bon piqué.

Un Monaco inoffensif

Paris a fait le boulot devant et il a aussi su être solide derrière, ne concédant qu’une seule opportunité dangereuse. A la 70e minute, un centre-tir de Gelson Martins a échoué sur la transversale. C’était la seule frayeur connue par Keylor Navas dans cette rencontre. Sinon, le portier costaricien a été très tranquille tout au long de la soirée, intervenant juste sur un tir (trop mou) de Lamine Diatta (71e).

Au final, et malgré un contenu peu envoutant, l’équipe de la capitale a rempli son objectif. En dépit des absences de Neymar, de Verratti et de Kimpembe, elle a remporté cette compétition qui lui est si chère. A présent, elle peut se tourner sereinement vers l’ultime acte du championnat. Pour l’ASM, ça a été un rendez-vous manqué. Mais, l’équipe princière n’a pas le temps de ruminer son malheur. Niko Kovac doit vite remobiliser ses troupes afin d’aller assurer la place sur le podium.