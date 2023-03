Ce mercredi soir, l'Olympique de Marseille recevait Annecy pour le compte des quarts de finale de la Coupe de France. Les Olympiens sont éliminés après leur défaite sur leur pelouse contre les Savoyards au terme d'une séance de tirs au but folles.

L'OM renversé par Annecy

L'Olympique de Marseille est parfaitement rentré dans son match. Après une dizaine de minutes de jeu, les Marseillais avaient pris le dessus sur une équipe d'Annecy bien inférieure. Faciles avec leur football et sûr d'eux, les Phocéens ont pris les devants grâce à la percussion de leur piston droit Jonathan Clauss. L'ancien lensois a percuté dans le coeur de la défense annecienne et servi le "birthday boy" Jordan Veretout (30 ans aujourd'hui). L'ancien joueur de l'AS Rome a envoyé une frappe croisée du pied droit et a trompé le portier savoyard. Ils auraient pu doubler la mise si le coup franc de Ruslan Malinovskiy avait trouvé les files plutôt que le poteau.

Au retour des vestiaires, tout semblait toujours aller bien pour les hommes d'Igor Tudor. Ils tenaient toujours le ballon et se procuraient même quelques occasions. En revanche, tout a basculé sur une contre attaque magnifique. Après une percussion incroyable de François Lajugie, le jeune Moise Sahi s'est présenté devant Leonardo Balerdi. Après des dribbles déroutants, il a crocheté et enchaîné du pied gauche. Sa frappe pure a trompé Pau Lopez qui n'a rien pu faire. Seulement six minutes plus tard, les Annéciens ont doublé la mise sur corner grâce à une tête rageuse de Kevin Mouanga. L'Olympique de Marseille pensait pouvoir revenir dans la rencontre grâce à un penalty obtenu à cause d'une main annecienne. Cependant, Alexis Sanchez l'a manqué. Mais la performance d'Annecy n'est pas la seule belle histoire de la soirée. En effet, le jeune François Regis Mughe a marqué à la toute dernière minute du match d'un centre un peu manqué venu lobé le portier d'Annecy. Le gamin de 18 ans a célébré le but en larmes.

Les deux équipes se sont donc départagées aux tirs au but. L'OM l'a parfaitement débuté avec la parade de Pau Lopez à laquelle a répondu Matteo Guendouzi en transformant son penalty. Après que les joueurs se soient répondus par des transformations, Nuno Tavares a manqué son tir au but. Lors du dernier tir au but, Azzedine Ounahi a permis à l'OM de revenir à 4-4 et de lancer la mort subite. Lorsqu'Annecy menait 7-6, Leonardo Balerdi s'est présenté. L'Argentin, coupable sur l'égalisation annecienne, l'a manqué. L'OM est éliminé.