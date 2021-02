Tout savoir sur Auxerre-Marseille

Après sa défaite face au PSG lors du Classique (0-2), l'Olympique de Marseille tentera de rebondir, à l'occasion de la Coupe de France, ce mercredi face à l'AJ Auxerre (14h45). Dans l'optique des 32èmes de finale de la compétition, le club phocéen sera notamment privé d'Alvaro Gonzalez, touché au genou après son duel contre Neymar, mais également d'Arkadiusz Milik, qui est encore en phase de récupération après sa douleur ressentie à la cuisse. Dimitri Payet, expulsé après son mauvais geste à l'encontre de Marco Verratti, est suspendu. Nasser Larguet, le coach par intérim de l'OM, a fixé l'ambition globale avant ce match.



"Je ne sais pas si c’est une priorité mais il est clair qu’on va s’appuyer sur ce match-là pour retrouver les sensations d’une victoire parce que, quoiqu’il arrive, il y aura un gagnant et un perdant au terme des 90 minutes voire des pénaltys. C’est l’occasion aujourd’hui de retrouver notre jeu", a-t-il indiqué en conférence de presse. En outre, Olivier Ntcham, le nouveau milieu de terrain de l'OM, a été convoqué pour cette rencontre.

Cinquième de Ligue 2, l'AJ Auxerre de Jean-Marc Furlan a l'ambition de déranger le club phocéen. Évoquant une "affiche prestigieuse et compliquée", il espère voir ses joueurs à la hauteur : "On a envie de gagner. Mais on est aussi obsédé par l’idée de prendre du plaisir sur ce match. Je suis très content de jouer un tel match pour voir le niveau de mes garçons, pour voir leurs capacités de dépassement de soi", a expliqué le coach âge de 63 ans.