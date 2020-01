Rennes écarte Angers au bout d’un scénario époustouflant / Coupe de France (8e de finale)

Le Stade Rennais poursuit la défense du trophée acquis en mai dernier. Ce mardi, et comme c’était déjà le cas lors des 32es de finale, les Rouge et Noir n’étaient pas loin de plier et dire adieu à la compétition. Mais, ils ont su s’accrocher, ne pas douter, et arracher le ticket pour les quarts de finale sur le fil. Leur joie après la fin de la prolongation était immense, et contrastait avec la désillusion des Angévins. Au vu de tous les efforts qu’ils ont déployés, les hommes de Stéphane Moulin auraient également mérité de passer. Mais, il ne pouvait y avoir qu’un seul vainqueur au sortir de ce renversant derby.



Le SCO a trouvé le chemin des filets adverses à quatre reprises et cela n’a donc pas suffi pour s’assurer la victoire, ni même atteindre la séance des tirs au but. La faute notamment à Jérémy Gélin. A la 110e minute, le défenseur international espoir a signé la dernière réalisation de la partie. Et quelle réalisation ! Une frappe sans contrôle de l’extérieur dans la surface et qui a terminé en pleine lucarne. Il fallait bien cela pour ponctuer un si beau spectacle, plein de suspense et de temps forts. Angers s’est accroché jusqu’au bout

Avant que les Rennais ne remportent la mise, Angers avait donc poussé et tout fait pour ne pas décevoir ses supporters. S’ils ont raté leur première période, avec deux buts pris vers la fin de la part de James Léa-Siliki (38e) et Mbaye Niang (42e), les locaux s’étaient montrés très accrocheurs ensuite. Ils n’ont, par exemple, pas douté après que Niang a scoré un troisième but (61eme) alors que Sada Thioub venait tout juste de réduire la marque (52eme). Et c’est ce qui leur a permis d’aller chercher l’égalisation sur le fil. Thioub (85eme), encore lui, et Bahoken (89e sur pénalty) ont porté le score à 3-3. 3-3, c’était déjà le résultat du dernier Angers-Rennes en championnat.



Lors de la demi-heure de jeu additionnelle, et avant que Gélin ne décide du sort de l’empoignade, Gboho a marqué le 4-3 pour Rennes (101eme), puis Romain Thomas lui a rétorqué (106e), faisant croire aux fidèles de Raymond Kopa que la soirée ne pouvait que déboucher sur une fin heureuse. Malheureusement pour eux, c’est bien leurs rivaux qui ont le dernier mot.