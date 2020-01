Au moment de croiser Ali Lutumba, après le 32eme de finale de Coupe de France facilement remporté par le PSG contre Linas-Montlhéry dimanche (0-6), Thomas Tuchel lui a adressé une tape amicale. Et pour cause, l’entraîneur parisien avait conscience que le gardien essonnien avait évité à son club de Régional 1 une déconvenue plus sévère. Mais le coach du PSG a néanmoins apprécié la qualité de l’opposition proposée par les amateurs. « Toute l’équipe de Linas a fait très bien, avec beaucoup de qualité, un bon esprit, a-t-il estimé au micro d'Eurosport. C’était un bon test pour nous, un bon match pour retrouver notre rythme. On a été aussi sérieux, pas de blessures, c’est bien. »

Tuchel : « Il y a eu un penalty contre nous, mais il restait beaucoup de temps »



Les Parisiens, portés par un doublé d’Edinson Cavani et un autre de Pablo Sarabia, ont néanmoins joué avec le feu en concédant un penalty en fin de première période, que Sergio Rico a stoppé. Mais Tuchel n’a pas tremblé pour autant. « Pas peur. Respect oui, parce que dans le foot, beaucoup de choses peuvent arriver. J’avais beaucoup de confiance en nous. On a fait beaucoup de performances exceptionnelles ces dernières semaines. On a créé une atmosphère et une mentalité exceptionnelles à l’entraînement. C’était le défi de continuer, de recommencer. Il y a eu un penalty contre nous pour un 1-1, mais il restait beaucoup de temps. Théoriquement, on a 120 minutes pour gagner. Normalement ça suffit si nous jouons sérieux, et nous l’avons fait. »