PSG-Draxler: "Ce n'est pas nous, c'est l'arbitre"

Comme son entraîneur Thomas Tuchel, exclu mercredi soir en Coupe de France, Julian Draxler a vivement critiqué l'arbitrage de Villefranche - PSG (0-3, a.p.) et plus globalement de l'arbitrage du PSG ces derniers temps. "En ce moment, le coach n’est pas content avec l’arbitrage en France. Ce n’est pas à cause de nous, c’est l’arbitre. C’est normal d’être énervé", a avancé le milieu offensif allemand en zone mixte. "Il faut protéger les joueurs, a-t-il poursuivi. Fekir la semaine avant… C’est grave, on a déjà perdu 'Ney' pour les grands matchs. On a besoin de tout le monde, c’est pour ça que le coach s’énerve et je comprends ça. Peut-être qu’il faut aussi que l’arbitre regarde un peu mieux les matches."

