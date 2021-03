PSG : Après les cambriolages, Pochettino dépeint un vestiaire affecté

Mauricio Pochettino a largement évoqué les cambriolages subis par les familles de Marquinhos et d'Angel Di Maria, survenus dimanche alors que se déroulait le match face à Nantes, conclu par une défaite du PSG au Parc des Princes (1-2). Le club francilien a pris la décision de renforcer la sécurité chez les joueurs suite à ces événements. Avant de défier Lille, mercredi en 8èmes de finale de la Coupe de France (17h45), le technicien argentin n'a pas caché que le vestiaire dans son ensemble avait été affecté.

Neymar de retour contre Lyon dimanche ?

"Je crois qu'ici, nous avons un groupe uni. Ce qui s'est passé chez Angel ou dans la famille de Marquinhos, dimanche, a affecté tout le monde. Chacun l'a pris comme si cela lui était arrivé personnellement. C'est vrai qu'on ne sait pas ce qui aurait pu se passer si ces évènements extra-sportifs ne s'étaient pas produits. On ne sait pas. Angel va bien, Marqui va bien aussi. Mais surtout les familles vont bien, vu le stress que ces situations provoquent", a expliqué le coach du PSG, devant la presse. "Extrêmement positif" en raison du fait que le club est encore engagé dans toutes les compétitions, il a toutefois indiqué "qu'aucun staff technique dans le monde n'a vécu ce qu'on vit aujourd'hui dans le football".





Désireux d'opter pour l'équipe la plus apte afin de gagner face à Lille, le natif de Murphy sera notamment privé de Neymar, mais a bon espoir de revoir le numéro 10, pourquoi pas contre l'OL, dimanche au Groupama Stadium en Ligue 1 : "L'objectif est qu'il revienne le plus vite possible avec le groupe. Ney va mieux de jour en jour. S'il peut être disponible pour Lyon, ce sera une bonne chose pour toute l'équipe."