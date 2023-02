Photo chambreuse après OM - PSG : les explications de Mattéo Guendouzi !

Une victoire qui doit ravir la Canebière aujourd’hui. Ce mercredi soir, Marseille s’est défait du PSG (2-1) pour obtenir son billet en quarts de finale de Coupe de France. Auteur d’un gros match, Mattéo Guendouzi a été l’incarnation de la détermination olympienne durant cette rencontre. Ce dernier s’est également violemment disputé avec Neymar. Les insultes ont fusé entre les deux joueurs. Après la rencontre, le milieu de terrain phocéen ne s’est pas privé de lancer une pique à l’encontre du PSG sur son compte Instagram. En effet, l’ancien lorientais a posté une photo de lui petit arborant un maillot de l’OM au Parc des Princes pour démontrer son amour au club marseillais.

"La photo est là et elle parle d’elle-même"

Une publication qui s’inscrit dans un certain contexte. Le joueur âgé de 23 ans a effectué une partie de sa formation au PSG, ce qui a parfois amusé les supporters parisiens. Il s’est expliqué sur cette photo après la rencontre. "C’est une photo de quand j’étais très jeune avec le maillot de l’OM au Parc des Princes, donc il n’y a pas besoin d’en dire plus. La photo est là et elle parle d’elle-même" lance-t-il.