OM-PSG : un Classique de tous les dangers

Dernière chance pour l'OM, des craintes pour le PSG ?

Battu par l'OGC Nice dimanche soir (1-3), l'Olympique de Marseille semble avoir dit adieu à ses rêves de titre en Ligue 1. Même s'il reste 16 journées à jouer encore, le Paris-Saint-Germain détient une avance de huit points qui paraît trop grande désormais. Les Marseillais, qui veulent absolument remporter un titre cette saison, vont donc s'en remettre à la Coupe de France. Pour ce faire, il faudra surmonter la montagne parisienne sur 90 minutes. Un exploit que les Olympiens semblent en mesure de tenir devant un public en fusion et avec un niveau de jeu jamais atteint sur les dernières années. D'autant que plusieurs circonstances peuvent mettre en péril le PSG dans leur quête de victoire ce mercredi soir.

En effet, le Paris-Saint-Germain a perdu des armes sur les dernières sorties, et probablement sa plus importante : Kylian Mbappé, blessé à la cuisse contre le MHSC mercredi. En revanche, après le match nul au Parc des Princes contre le Stade de Reims, les Parisiens ont remis les points sur les "i" en s'imposant à la Mosson et face au Téfécé (1-2). Lionel Messi a notamment pris les choses entre ses pieds pour mettre son équipe sur orbite. Cette rencontre sera un sacré test pour les Parisiens à trois jours d'affronter l'AS Monaco, mais surtout à une semaine du huitième de finale aller de Ligue des Champions face au Bayern Munich. Ce sera probablement un casse-tête pour Christophe Galtier qui voudra éviter au maximum les blessures de ses joueurs avant ces échéances très importantes.

Les compos probables

Pour cette rencontre, Igor Tudor devra faire sans Amine Harit, toujours blessé au genou ainsi qu'Eric Bailly et Leonardo Balerdi, tous les deux suspendus. De son côté, Christophe Galtier ne pourra pas aligner Nordi Mukiele, Presnel Kimpembé, Kylian Mbappé et Renato Sanches. Des doutes subsistent quant aux participations de Neymar et Sergio Ramos.

La compo probable de l'OM : Pau Lopez - Mbemba, Gigot, Kolasinac - Clauss, Rongier, Veretout, Tavares - Malinovskiy, Sanchez, Guendouzi

La compo probable du PSG : Donnarumma - Hakimi, Marquinhos, Danilo, Bernat - Ruiz, Vitinha, Verratti - Soler, Ekitike, Messi