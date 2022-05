Nantes, la Coupe de France et l'Europe !

La finale de la Coupe de France 2021-2022, opposant l'OGC Nice au FC Nantes, avait lieu ce samedi soir, avec la promesse d'un vainqueur inédit depuis plus de 20 ans. Le Gym, tombeur du PSG en 8es de finale et de l'OM en quarts notamment, arrivait confiant dans cette finale. Ils se contentaient néanmoins de se montrer dangereux en attaques rapides, face à des Nantais faisant le jeu de leur côté dabs la première mi-temps. Pour autant, aucune des deux équipes n'est parvenue à ouvrir le score en première période. La première frappe du match était à mettre à l'actif de Blas, mais Marcin Bulka se couchait bien sur sa gauche pour capter ce ballon après 13 minutes. A la demi-heure de jeu, Jean-Charles Castelletto se jetait pour dévier en corner une frappe de Gouiri. 0-0 à la pause, cependant.

La seconde période allait voir un peu plus d'action. En effet, suite à un centre signé Quentin Merlin, Hicham Boudaoui touchait le ballon de la main gauche. Penalty après 15 secondes de jeu dans le second acte, transformé par Blas pour le 1-0. Vers l'heure de jeu, Kolo Muani alimenait Moses Simon dans l'axe. Sa frappe était ensuite contrée in extremis par Lotomba. Quelques instants plus tard, sur un coup franc signé Justin Kluivert, Khephren Thuram reprenait de la tête au point de penalty. Au-dessus. Mais plus rien n'allait être inscrit dans cette partie. Nouveau sacre en Coupe de France pour les Vanaris !