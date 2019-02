Comme le PSG et Rennes, Lyon a gagné sa place en demi-finale de la Coupe de France, ce mercredi soir, vainqueur à domicile de Caen (3-1). Denayer (26e), Cornet (50e) et Depay (84e) ont frappé en faveur de l’OL, quand Ninga a sauvé l’honneur du Stade Malherbe (78e). Le dernier quart mettra aux prises Vitré (National 2) et Nantes le 6 mars prochain.