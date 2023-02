Lens : Deux grands absents pour le quart face à Nantes en Coupe de France ?

Ce lundi, l'entraîneur des Sang et Or Franck Haise s'est rendu en conférence de presse à quarante-huit heures du match qui opposera les Lensois au FC Nantes. Ce mercredi, les deux équipes ont rendez-vous pour leur quart de finale de Coupe de France pour un match qui se disputera à huis clos. Seulement, l'entraîneur ignore encore s'il pourra compter Adrien Thomasson et Ismaël Boura dans son effectif, le premier s'étant blessé à la cheville face aux Montpelliérains samedi soir, l'autre s'étant blessé à l'entraînement ce dimanche.

« Adrien a pris un gros tampon en match (à Montpelier, 1-1, samedi) et a une bonne contusion à une cheville. Il y a une forte incertitude le concernant. « Isma » Boura a connu le même problème hier (dimanche) à l'entraînement. Il était aux soins aujourd'hui. On fera un point demain (veille du match à Nantes). » a déclaré Franck Haise en conférence de presse avant d'évoquer les cas de Steven Fortes et Alexis Claude-Maurice. « Avec Steven (Fortes, genou), nous pourrions sans doute les récupérer avant la trêve internationale (qui débute le 20 mars). S'ils retrouvent l'entraînement collectif sur une semaine, ils seront en capacité de réintégrer le groupe. » a expliqué l'entraîneur des Sang et Or.