L'ASSE veut virtuellement remplir le Stade de France pour lutter contre le Covid-19

Communiqué de l'ASSE

Remplissez le stade pour soutenir la recherche contre le COVID-19 !

Le monde est confronté à une crise sanitaire sans précédent qui détruit des milliers de vies. L’AS Saint-Étienne lance un appel à la solidarité pour soutenir la recherche contre le COVID-19. Le club souhaite en effet mobiliser ses supporters et ses entreprises partenaires afin de récolter des fonds au profit de la communauté de chercheurs engagés dans la lutte contre ce virus au sein du CHU de Saint-Étienne.

Qualifiée pour la finale de la Coupe de France 2020, pour l'instant reportée, l’ASSE joue dans l'immédiat une finale virtuelle contre le COVID-19 au Stade de France. Sur une plateforme en ligne dédiée asse.fr/don-covid, son association ASSE Cœur-Vert met en vente des places virtuelles au tarif unique d’un euro (*). 80 000 places virtuelles sont ainsi disponibles.

L’objectif est de remplir le stade pour récolter le maximum d’argent au profit des chercheurs du CHU de Saint-Étienne qui mettent leurs compétences en commun pour vaincre le COVID-19.

L'association d'intérêt général ASSE Coeur-Vert, qui porte cette opération, a d'ores et déjà acheté 10 000 places virtuelles.

En 2015, un match international pour aider les pays touchés par le virus Ebola

ASSE Cœur-Vert a été créée en 2011. Son but est de promouvoir les valeurs du club en organisant ou parrainant des actions dans quatre domaines: santé, sport pour tous, citoyenneté et environnement. L'ASSE est perçue, selon plusieurs baromètres d'image, comme le club professionnel qui défend le plus les valeurs.

En partenariat avec le PNUD (Programme des Nations Unies pour le Développement), ASSE Cœur-Vert a organisé, le 20 avril 2015 au stade Geoffroy-Guichard, le 12e Match contre la Pauvreté entre une sélection internationale conduite par Zinedine Zidane et une équipe d’anciens joueurs du club. La rencontre a réuni 33 913 supporters et permis de collecter 370 000 euros. Cette somme a servi à aider les nations d’Afrique de l'Ouest à se remettre de la crise provoquée par le virus Ebola.

En 2019, ASSE Cœur-Vert a soutenu 85 associations, parrainé ou organisé 105 actions et redistribué 252 476 euros.

(*) Cette place est virtuelle et ne donne pas droit à une place pour la finale de la Coupe de France organisée par la FFF.