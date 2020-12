Jean Castex septique pour la Coupe de France

Par la voix du Premier Ministre Jean Castex, le gouvernement a confirmé ce mercredi que la reprise des sports collectifs chez les amateurs ne serait pas autorisée avant le 20 janvier 2021. Une sortie qui donne des indices quant à la tenue ou non de la Coupe de France version 2020-2021. Le Premier Ministre s'est en effet montré septique sur le déroulement de l'édition 2020-2021. « On la soutient, on l'aide, mais... », a notamment déclaré Castex au micro de BFM TV.



Ce dimanche déjà, le patron de la Fédération française de football, Noël Le Graët, avait annoncé la couleur sur le plateau de France 3 Bretagne. Interrogé sur la possibilité de faire jouer la Coupe de France cette année, ce dernier avait été direct : "C'est presque cuit". Le Premier Ministre a ajouté "qu'il ne sera pas possible de rouvrir des sports amateurs collectifs dans les stades le 15 (janvier)". De fait, le calendrier ne pourra pas être adapté, en raison des multiples contraintes calendaires des clubs professionnels. La crise sanitaire continue de faire des dégâts à tous les niveaux.