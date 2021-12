Incidents Paris FC - OL : Ferracci parlera le 5 janvier

Lundi soir, après les incidents survenus dans les tribunes du stade Charléty le 17 décembre dernier lors du 32ème de finale de Coupe de France entre le Paris FC et l'Olympique Lyonnais, la commission de discipline de la FFF a dévoilé ses sanctions, donnant match perdu aux deux équipes. L'OL a été suspendu avec sursis de la compétition, avec en plus une privation de parcage jusqu'au terme de la saison. Le club francilien, lui, s'est vu infliger une suspension de terrain à Charléty de 5 matchs et une amende de 10 000 euros. Si de façon officielle, ni le Paris FC ni l'OL n'ont tenu à réagir sur les sanctions, un dirigeant va prendre la parole dans les prochains jours.

Le Paris FC songerait à faire appel des décisions



En effet, par le biais d'un communiqué publié ce mardi, le Paris FC a expliqué son président, Pierre Ferracci, allait évoquer les sanctions. "A la suite des décisions annoncées ce lundi 27 décembre par la Commission de Discipline de la FFF concernant le match Paris FC – Olympique Lyonnais, le Paris FC, par l’intermédiaire de son Président Pierre Ferracci, tiendra une conférence de presse le mercredi 5 janvier à 11h30 au Groupe ADP – Centre d’entraînement Paris FC", peut-on lire.

🚨 𝗖𝗼𝗺𝗺𝘂𝗻𝗶𝗾𝘂𝗲́ 𝗼𝗳𝗳𝗶𝗰𝗶𝗲𝗹

— Paris FC (@ParisFC) December 28, 2021





De son côté, RMC Sport indique que l'actuel troisième de Ligue 2 songerait à faire appel des décisions de la commission de discipline de la FFF. Selon la source, si le sort de la rencontre ne bougera pas, le nombre de rencontres de suspension à Charléty pourrait possiblement être revu à la baisse, passant "de 5 à 3 avec 2 en sursis". L'OGC Nice, qui devait affronter le vainqueur de l'opposition entre le Paris FC et l'OL, devrait lui se qualifier directement pour les 8èmes de finales de cette Coupe de France 2021-2022.