Epinal – Belfort : quel avenir après l'épopée ?

Les clubs du groupe A de National 2 ont rarement fait autant parler d'eux. En plus de la présence de Bastia et des records de Sedan, deux formations se sont invitées aux quarts de finale de la Coupe de France. Un exploit majuscule. Epinal et Belfort se préparent à écrire une page de leur histoire cette semaine en recevant respectivement Saint-Etienne et Rennes. Mais de quoi sera fait l'avenir de ces deux formations une fois que l'épopée se terminera ? C'est l'anonyme quotidien du quatrième échelon national qui reprendra ses droits. Un championnat dans lequel les deux clubs sont en difficulté depuis qu'ils performent en Coupe. En 2020, le SAS et l'ASM cumulent zéro victoire en National 2. Une méforme qui a eu une incidence directe au classement. Les deux formations sont dans le ventre-mou du classement et vont devoir lutter pour ne pas se faire peur en fin de saison. Neuvième avec 18 points, Belfort n'a que trois unités d'avance sur la zone de relégation. Deux rangs plus haut, Epinal en a cinq. Ludovic Falk, défenseur de Haguenau qui a participé à la victoire du club alsacien sur les Franc-Comtois la semaine passée, pense que l'adversaire « avait déjà un peu l'esprit au match de Coupe contre Rennes ». Il faut dire qu'une répétition de matchs à une telle intensité n'est pas une habitude pour ces formations. De là à y voir une menace ? Ludovic Falk ne pense pas. « Ils ne sont pas en danger non plus. Mais c'est vrai qu'en jouant des équipes de Ligue 1 ou Ligue 2 en semaine, inconsciemment, tu en fais peut-être moins le week-end en championnat pour éviter une blessure ou un carton. Quand l'aventure se terminera pour eux, ils reprendront leur rythme en championnat » nous a confié le titulaire du FRH.

Le maintien pour voir plus loin ?

C'est donc vers un maintien tranquille que Spinaliens et Belfortins pourraient se diriger. Et c'est souvent le cas pour les clubs amateurs qui vont loin en Coupe de France. Depuis 2010, Les Herbiers est le seul club de National ou d'une division inférieure a avoir été relégué sportivement après une épopée en Coupe. Pour Cannes, quart de finaliste en 2014, la relégation en DHR avait été administrative. Comme pour rappeler que si les clubs touchent de l'argent au fil des exploits, ce n'est pas toujours suffisant pour franchir un pallier sur le long terme. Car oui, les conséquences d'une telle aventure ne sont pas que sportives. En plus de permettre à des joueurs de se révéler, la Coupe permet à certaines villes d'apparaître sur la carte du football hexagonal. Avec la ferveur actuelle, les deux clubs relégués de National 1 en 2017 pourraient faire d'un retour au troisième échelon du football français un nouvel objectif. C'est d'autant plus vrai à Epinal où les rénovations du Stade de la Colombière devraient s'achever durant l'année. Mais avant de voir aussi haut, c'est bien le groupe A de National 2 qui va être fièrement représenté face à des formations de Ligue 1.