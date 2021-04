Coupe de France : Tout savoir sur le tirage des quarts de finale

La Ligue 1 en force pour les quarts

Les huitièmes de finale de la Coupe de France se sont achevées ce jeudi soir, avec la qualification de l'OL dans la douleur face au Red Star après une séance de tirs au but (2-2 ; 5 tab à 4) . En ce qui concerne le tirage au sort des quarts de finale de la compétition, il faudra patienter jusqu'à vendredi soir.. Les participants seront au nombre de huit avec cinq équipes de Ligue 1. En revanche, il n y aura pas de représentant du National.Les concernés par le tirage au sort sont :. Les rencontres, elles, se disputeront les mardi 20 et mercredi 21 avril prochain. Pour rappel, le PSG avait été le premier qualifié pour les quarts après avoir battu Lille, le 17 mars dernier au Parc des Princes (3-0). Le club de la capitale détient le record de titres dans la compétition, avec 13 sacres et demeure encore le tenant du titre de la prestigieuse compétition en raison de son succès la saison dernière face à l'AS Saint-Étienne (1-0).