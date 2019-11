Coupe de France : Tirage au sort complet du 8ème tour

Pas de duel entre pensionnaires de Ligue 2, mais de beaux derbies au programme. Un duel breton entre le FC Guichen (National 3) et le SC Le Rheu (Régional 1), deux équipes séparées par une vingtaine de kilomètres. Au sud, Trélissac (National 2) affrontera Bergerac (National 2), les clubs sont à 50 kilomètres l’un de l’autre. Le leader de Ligue 2, le RC Lens ira à Dieppe, qui évolue en N3.

Les affiches du 8ème tour de la Coupe de France

Groupe A

US Vandoeuvre (R1) - Red Star (N)

AS Pierrots Vauban (N3) -AS Nancy Lorraine (L2)

US Raon l'Etape (N3) - CA Boulay (R1)

Hombourg Haut (R3) - AJ Auxerre (L2)

FC Mulhouse (N2) - Epinal (N2)

FC 4 Rivières (R1) - Boug-en-Bresse (N)

Montceau Bourgogne (N3) - Racing Besançon (N3)



Groupe B

Fréjus St Raphaël (N2) - Olympique d'Alès (N3)

Limonest (N3) - Villefranche Beaujolais (N)

RC Grasse (N2) - Athlético Marseille (N3)

ES Chilly (R2) - AS Fabreguoise (N3)

Côte Chaude St Etienne (R2) - Le Puy Foot (N)

Olympique de Valence (R1) ou Thonon-Evian (R1) - Paris FC (L2)

Annecy FC (N2) - FC Chambly (L2)



Groupe C

FC Angoulême (N2) - US Sanfloraine (N3)

Bergerac (N2) - Trélissac (N2)

Stade Poitevin FC (N3) - Rodez Aveyron (L2)

Aviron bayonnais (N3) -Vendée Fontenay Foot (N3)

Marssac sur Tarn (R1) - Pau FC (N)

FC Challans (N3) - US Colomiers (N2)

FC Cournon (R2) - Chamois Niortais (L2)



Groupe D

Les Herbiers (N2) - Le Mans (L2)

Tours FC (N3) - Club Franciscain (Martinique)

FC Sablé-sur-Sarthe (N3) - US Concarneau (N)

Châteaubriant (N3) - Stade Briochin (N2)

FC Guichen (N3) - Le Rheu (R1)

Plabennec (N3) - US Granville (N2)

Dinan Léhon (N3) ou Stade Pontivyen (N3) - FC Lorient (L2)



Groupe E

FC Rouen (N2) - US Orléans (L2)

Linas-Montlhéry (R1) - Evreux FC 27 (N3)

Montlouis (N3) ou AF Virois (N3) - Versailles FC (N3)

AJ Saint-Georges (Guyane) - St Pryvé St Hilaire (N2)

Gonfreville (N3) - Créteil Lusitanos (N)

Chartres (N2) - Caen (L2)

ES Nanterre (R2) - FC Bastia Borgo (N)



Groupe F

FC Dieppe (N3) - RC Lens (L2)

AS Prix les Mezières (N3) - Quevilly Rouen (N)

US Tourquennoise (R1) - Valenciennes (L2)

USM Senlis (R1) - Stade Portelois (N3)

Olympique St Quentin (N2) - Grande-Synthe (N3)

Reims Ste Anne (R1) - Dunkerque (N)

Croix Football Iris (N2) - Ste Geneviève (N2) ou Entente SSG (N2)